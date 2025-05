Parma-Napoli, CdS - Ecco cosa ha deciso Conte su McTominay

Napoli - Antonio Conte ieri in conferenza stampa ha ammesso che lo scozzese Scott McTominay ha avuto qualche problemino fisico in vista della gara che si disputerà questa sera in casa del Parma. Un match che potrebbe anche valere lo scudetto se dovesse succedere tutto quello che i tifosi napoletani sperano. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela la decisione definitiva di Conte sull'utilizzo di McTominay al Tardini.

McTominay in dubbio per Parma Napoli: le ultime

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda le condizioni fisiche di Scott McTominay per Parma-Napoli: