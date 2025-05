Sky - Oltre a Napoli ed Inter anche la Juve ha fatto un sondaggio con l'entourage di David

Jonathan David è un obiettivo di mercato del Napoli. Gli agenti del calciatore canadese, che andrà a parametro zero, sono stati a Napoli qualche giorno fa per capire nel dettaglio la proposta del club azzurro. Come si legge sul sito di Gianluca Di marzio adesso sulla punta c'è anche la Juventus:

"Mentre la stagione 2024/2025 volge verso la conclusione, i bianconeri iniziano a muoversi per preparare la sessione estiva di calciomercato. Tra i nomi sondati dalla dirigenza della Juventus rientra quello di Jonathan David, attaccante 25enne che in settimana ha annunciato l’addio al Lille. Nelle ultime ore, infatti, il club avrebbe sondato per comprendere le condizioni e le richieste d’ingaggio del ragazzo che lascerà la sua squadra a parametro zero. Sulle tracce del classe 2000 vi sono anche Napoli e Inter".