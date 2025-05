Parma-Napoli: conferenza, arrivo squadra e live reaction del match! Il programma di CN24TV

È arrivato il giorno di Parma-Napoli, tappa cruciale per alimentare il sogno scudetto e riscattarsi subito dopo il passo falso col Genoa che ha portato il vantaggio sull'Inter a solo +1. Fischio d'inizio domenica 18 maggio alle 20.45 in contemporanea, tra le altre, a Inter-Lazio.

Al netto del recente pareggio a Fuorigrotta, la squadra di Antonio Conte resta assolutamente padrone del proprio destino: ancora due vittorie e la città può riesplodere come due anni fa. Di cui la prima appunto al Tardini per l'ultima trasferta dell'anno per poi calare il sipario di questa stagione - sperando appunto nella festa - al Maradona contro il Cagliari.

Tanti gli appuntamenti gli appuntamenti che vi mostreremo in diretta gratis su Youtube, Tik Tok e sul canale 79 del digitale terrestre.

Parma-Napoli, il programma su CN24TV

Questo il programma di sabato e domenica per Parma-Napoli valida per la 37° giornata di Serie A:



sabato 17 maggio

ore 14:00 - CN24 Live con collegamenti in diretta da Castel Volturno con Claudio Russo , poi ospiti in diretta e linee aperte

, poi ospiti in diretta e linee aperte ore 14:45 - Conferenza stampa di Antonio Conte pre Parma-Napoli che seguiremo live da Castel Volturno.

che seguiremo live da Castel Volturno. ore 15.30 - Partenza pullman SSC Napoli in direzione Capodichino

in direzione Capodichino ore 17.00 - Arrivo del pullman SSC Napoli in albergo a Parma con i nostri inviati Pasquale Cacciola e Marco Lombardi.

domenica 18 maggio

Durante tutta la mattinata dirette da Parma su TikTok con i nostri inviati Marco Lombardi e Pasquale Cacciola

e ore 17.30 - Pre-partita LIVE dal Tardini con i nostri inviati Marco Lombardi e Pasquale Cacciola

ore 20.30 - LIVE REACTION a cura di Ciro Novellino e ospiti in studio.

e ospiti in studio. ore 22.40 - Post-partita LIVE con i nostri inviati e le parole dei tifosi nel post gara.

Sperando che si possa trattare di un weekend storico per il popolo partenopeo.