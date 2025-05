Romano: "Il Napoli ha chiamato Darwin Nunez: ecco la situazione"

Fabrizio Romano sul suo canale Youtube ha parlato del futuro dell'attaccante Darwin Nunez:

"Importante chiarire delle cose sul Napoli, che è molto attivo in questo momento. Il Napoli ha uno stile di trattare diversi giocatori nella stessa posizione per poi fare una scelta, è una cosa che in passato hanno fatto tanti club tra cui anche la Juventus. Questa è la strategia del Napoli. Uno degli attaccanti per cui il Napoli ha chiamato è certamente Darwin Nunez: gli azzurri sono una delle squadre europee informate sul calciatore.

Nunez resta nella lista di alcune squadre arabe e se dovessero tornare le proposte diventerebbe difficile per il Napoli competere. Però il Napoli c'è e mantiene la sua posizione, ma ad oggi non c'è un'offerta. Il discorso su Nunez è legato più al cartellino, che ha un costo importante, e all'ingaggio del calciatore che a Liverpool è certamente di livello".