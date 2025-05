Neres o Raspadori dal 1' in Parma-Napoli? Conte mischia le carte: ecco cosa filtra

Ultime notizie SSC Napoli - È tempo di scelte a Castel Volturno, tutti si chiedono chi gioca: Neres o Raspadori? L'edizione odierna de Il Mattino non ha dubbi:

"Al momento, sono le condizioni di Raspadori a far pendere la bilancia verso il 4-4-2, anche perché Neres non sembra ancora pronto ad avere i 90 minuti nelle gambe. E iniziare con uno non al top non è proprio il caso. Dunque: i test di queste ore sono per il doppio Napoli. Vero, Gilmour ha sempre preferito essere schierato con la formula del doppio-play, mentre domani sarà regista puro. Con Anguissa e McTominay ai suoi lati. Come pretoriani. Sta insistendo così, Antonio. Con la coperta di Linus del ritorno alle origini, ovvero al tridente, nel caso in cui ci sia la necessità. Questo essere diventata squadra è la migliore notizia azzurra, comunque vada a finire".