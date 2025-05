Rifinitura blindata per gli azzurri: la mossa di Conte nella mattinata di Parma-Napoli | VIDEO CN24

Ultime notizie SSC Napoli - Alle ore 10:30, gli azzurri capitanati da Antonio Conte sono arrivati al Centro Sportivo dell'ACD Colorno Calcio a Colorno in provincia di Parma, dove il Napoli svolgerà l'allenamento di rifinitura prima di Parma-Napoli.



La gara è infatti in programma stasera alle ore 20:45, e il tecnico dei partenopei ha scelto di fare la rifinitura nella provincia di Parma per tenere tutti sull'attenti e dare le ultime indicazioni alla squadra.



In questa stagione è stata infatti una consuetudine per gli azzurri effettuare una rifinitura/risveglio muscolare nella mattina delle gare che si sono giocate alle 20:45, sia in casa che in trasferta.

Parma-Napoli: rifinitura Conte | VIDEO

Gli azzurri sono giunti con il pullman della squadra all'esterno del centro sportivo e poi sono entrati all'interno per svolgere il loro lavoro. Ecco il video di CN24: