Altobelli: "Pressione sulle spalle del Napoli! L'Inter deve credere allo scudetto, vi dico perchè"

Notizie Napoli calcio - Alessandro Altobelli, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul testa a testa scudetto tra Napoli e Inter a due giornate dalla fine del campionato:

«La classifica conta, e anche se tra Napoli e Inter c’è un solo punto di distacco, chi sta davanti a questo punto della corsa parte per forza favorito: Conte e i suoi sanno che con due vittorie sarà scudetto, è un vantaggio importantissimo dal punto di vista mentale. L’Inter però arriva da una doppia semifinale di Champions col Barcellona che è stata un capolavoro, Inzaghi ha recuperato quasi tutti gli uomini della rosa e la squadra sta bene. Per questo può e deve crederci, e sono convinto che lo farà. Il passo falso del Napoli in casa contro il Genoa ha rimesso in corsa i nerazzurri quando ormai nessuno quasi ci credeva più, e questi sono segnali importanti: nel calcio mai dire mai, l’Inter è un gruppo di esperienza e giocherà dando il massimo per provare a realizzare un sorpasso che avrebbe dell’incredibile.

Le condizioni per poterci sperare, sponda nerazzurra, ci sono tutte, perché adesso che il grande obiettivo della finale di Champions è stato raggiunto la squadra gioca più leggera di testa e Inzaghi può alternare le forze in campo ottenendo risposte da tutti, come si è visto già nel successo in casa del Torino. La pressione è sulle spalle del Napoli, che non può più sbagliare, e ho l’impressione che questo scenario non cambierà dopo le partite di domani sera: sarà un testa a testa fino all’ultima giornata».