Calciomercato Napoli, ADL prova il clamoroso doppio colpo a parametro zero

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino fa il punto della situazione in vista della sessione di mercato che si aprirà inizialmente il 1° giugno con lo slot fino al 10 giugno, e poi dal 1° luglio fino a inizio settembre. Gli azzurri puntano ad un doppio colpo a parametro zero:

Calciomercato Napoli, doppio colpo a parametro zero

"Kevin de Bruyne è il sogno che il ds Manna sta provando a rendere realtà. Non dipende solo dal Napoli: c'è la fila per il centrocampista belga. 34 anni, la sua sarà una scelta di vita ma non solo. Il Napoli arriva a 8 milioni di euro all'anno, per un biennale.



Prendere o lasciare. Ma senza esagerare. Intanto avanti tutta con un altro svincolato: Jonathan David, anche lui cresciuto nel Lilla. Come Osimhen. Anche lui è a parametro zero: la questione non è il suo stipendio (5 milioni per 4 anni) ma il solito bonus alla firma che chiedono intermediari e agenti. E di cui De Laurentiis è tradizionalmente allergico".