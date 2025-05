Karel Poborsky ha rilasciato alcune dichiarazioni a Flashscore sulla lotta scudetto tra Napoli ed Inter:

"Per quanto riguarda la corsa scudetto, il Napoli probabilmente ha un vantaggio, anche perché non partecipa a nessuna competizione europea e ha più energia. E poi è in ottima forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Direi che ce la faranno".