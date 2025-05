Calciomercato Napoli: Juve su Osimhen, gli azzurri provocano chiedendo Yildiz | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Sul campo c’è uno scudetto da conquistare, ma pensare che il mercato si fermi per due settimane è qualcosa che sfiora la fantasia. Giovanni Manna, così come tutti i suoi colleghi di Serie A, già da mesi sta lavorando per migliorare la rosa del Napoli 2025/26 fermo restando che bisognerà - come logico che sia - anche cedere per non correre il rischio di ritrovarsi ingaggi importanti fuori lista alla chiusura della sessione estiva.

Da mesi si sta parlando del futuro di Victor Osimhen. Dalla Turchia hanno rilanciato più volte la voglia - al momento solo quella - del Galatasaray di provare a pagare la clausola da 75 milioni di euro. Victor, pur essendo grato al club turco che gli ha dato l’occasione, ha nella sua mente altre idee. Sullo sfondo c’è sempre il sogno Premier League, una destinazione che già fin dai tempi del Lille è nella testa del nigeriano. In quel frangente fu decisivo il pressing di Cristiano Giuntoli che convinse in primis De Laurentiis e poi lo stesso Victor che quell’affare sarebbe stato un bene per tutti.

La Juve vuole Osimhen: il Napoli punta Yildiz

Al di là delle chiusure di facciata, l’interessamento della Juve per Victor Osimhen è reale. Il feeling tra Giuntoli e Victor è noto: l’attuale dirigente della Juve - nell’esperienza napoletana - è stato praticamente come un padre per Osimhen. Ha utilizzato bastone e carota nei momenti giusti e se oggi il nigeriano è diventato uno dei più forti lo deve anche al lavoro di Giuntoli. La discussione tra Napoli e Juve è in fase embrionale ed è molto complicata per i noti motivi: bisogna trattare extra clausola e poi De Laurentiis non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente.

Nella Juve c’è però un calciatore che piace e non poco al Napoli, il direttore sportivo Manna lo conosce molto bene. Si tratta del turco Kenan Yildiz. Fatta la premessa che l’interesse della Juve per Osimhen è più che reale e che la trattativa non è facile, gli azzurri - probabilmente anche come provocazione o giù di lì - hanno fatto capire di essere interessati al talento turco che alla Juve guadagna poco meno di 2 milioni netti a stagione.

Il futuro di Yildiz alla Juve non è scontato. Se la squadra di Tudor non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League, il club dovrebbe rivedere in parte il budget per il prossimo mercato e Yildiz potrebbe essere tra i sacrificabili in quanto potrebbe portare una plusvalenza netta in quanto preso dalla Next Gen a parametro zero nel 2022-23. Stesso discorso - anche se a cifre diverse - varrebbe nel caso in cui il Napoli cedesse Osimhen alla Juve oppure a qualsiasi altro club. Insomma, il discorso Osimhen-Yildiz potrebbe intrecciarsi, ma siamo ancora in fase embrionale. Vedremo se davvero la Juve presenterà un’offerta ufficiale per Victor e come reagirà il Napoli. Sullo sfondo resta la 'provocazione' Yildiz.

Riproduzione riservata