Report allenamento Parma: esercitazione tecnico-tattica e partita a campo ridotto

Al Mutti Training Center di Collecchio, sul campo 1, i gialloblu hanno sostenuto una seduta di allenamento al pomeriggio per continuare la preparazione in vista del match contro il Napoli. La squadra, agli ordini dell'allenatore Cristian Chivu e dello staff tecnico, ha svolto attivazione fisica e tecnica, esercitazione tecnica, esercitazione tattica 'attacco vs difesa', una partita a campo ridotto, palle inattive e cross. Il programma prevede una seduta di allenamento al mattino nella giornata di domenica 18 maggio.