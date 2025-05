CorSport - Parma-Napoli, Conte ha un jolly che è pronto a giocare nel secondo tempo

Notizie Napoli calcio - Manca sempre meno a Parma-Napoli, gara crocevia per la corsa scudetto. Domani sera, ore 20.45 allo stadio "Tardini", la squadra di Conte avrà come risultato solo la vittoria per avvicinarsi ulteriormente al sogno.

Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport:

"A proposito di gol, la carta Neres sarà preziosa. Col Genoa è entrato nel finale creando pericoli, in questa settimana ha continuato ad allenarsi per ritrovare la miglior condizione diventando anche, nel caso, un’opportunità per il ritorno al passato, il 4-3-3. Ma Conte, come detto, ha blindato il Napoli, quindi sarà ancora Raspadori a completare l’attacco con Politano e Lukaku. Neres, che non è ancora al top e va gestito, si accomoderà in panchina sapendo già che nella ripresa, a prescindere dal risultato, toccherà anche a lui. Una risorsa preziosa per questo finale di campionato che Conte, da un po’ di partite, vive senza gli altri due infortunati, Juan Jesus e Buongiorno. Quest’ultimo proverà a esserci per l’ultima contro il Cagliari. Domani accanto a Rrahmani riecco Olivera che ha voglia di riscattarsi dopo le difficoltà contro il Genoa. Completeranno l’undici Meret in porta e Di Lorenzo e Spinazzola terzini. È il Napoli degli ultimi passi a cui Conte affida la sua ambizione".