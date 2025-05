Parma-Napoli, ecco quanti napoletani ci saranno! Il Mattino avverte: gli steward potranno allontanarli se...

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino svela quanti napoletani ci saranno, poi avverte:

"Tremila e cinquecento tifosi nel settore ospiti. Pieno, pienissimo. Molti gruppi organizzati delle curve sono riusciti a prendere i biglietti, molti altri arrivano dal Nord Italia. Cordone di barriere, area blindata per i controlli a 150 metri dai gate di ingresso, un lungo pre-filtraggio, agenti in assetto anti-sommossa, elicotteri. Scene di ordinaria normalità quando c'è una gara decisiva come lo è quella di Parma. Le limitazioni negli altri settori dello stadio Tardini, disposte dall'Osservatorio presieduto dal questore Maurizio Improta, sono un altro aspetto da tenere in conto: entrare con vessilli azzurri rischia di essere un boomerang. Sono precise le disposizioni agli steward di allontanare i tifosi del Napoli che sono riusciti, in un modo o in un altro, a prendere un tagliando in un altro settore diverso da quello ospiti. Stamane previsto un altro vertice al Gos di Parma in cui verranno date disposizioni sui controlli che dovranno iniziare prima dell'arrivo nei pressi del Tardini: un pre-filtraggio intenso, per la verifica personale ma soprattutto dei documenti di riconoscimento".