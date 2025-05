"La pressione ce l'ha tutta Conte". Il discorso di Inzaghi alla squadra per Inter-Lazio

Napoli - Simone Inzaghi ha spiegato alla squadra che adesso la pressione ce l'ha tutta il Napoli. Questo è in sintesi il concetto che l'allenatore dell'Inter ha voluto trasferire ai suoi ragazzi in vista della gara di questa sera contro la Lazio secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Il tecnico nerazzurro ha insistito anche sul fatto che tutti ormai aspettano che lo scudetto finisca al Napoli, che ora ha tutta la pressione sulle sue spalle, mentre l’Inter non ha più sostanzialmente nulla da perdere. Il pareggio con il Genoa è stata la dimostrazione che ancora molto può accadere: un motivo in più, allora, per farsi trovare pronti e non lasciare nulla di intentato. E, per esserlo, Inzaghi lancerà tutti i titolari a disposizione".