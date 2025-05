Da Roma - Dubbi a centrocampo per Baroni: le ultime sulla formazione anti Inter

Marco Baroni ha alcuni dubbi di formazione in vista della gara di domani sera in casa dell'Inter. Ecco cosa si legge sul portale Lalaziosiamonoi:

"Verso il forfait anche Lazzari, fermo da due giorni di fila per un fastidio muscolare. Hysaj è l'unico terzino a disposizione oltre a Marusic e Tavares. Il portoghese, naturalmente, non è al meglio avendo appena recuperato dall’ennesimo problema muscolare all’adduttore: gli stop dei compagni, comunque, dovrebbero spingere Baroni a utilizzarlo dall’inizio sulla fascia mancina. Marusic è sicuro del posto, non del ruolo: occhio alla soluzione con Hysaj terzino e Marusic alto come a Genova ed Empoli. Al centro della difesa favorita la coppia Gila-Romagnoli anche se durante la rifinitura è stato provato Gigot per lo spagnolo. A centrocampo intoccabile il tandem Guendouzi-Rovella.

I ballottaggi si sprecano sulla trequarti. Dia e Castellanos stavolta non dovrebbero essere divisi, sembrano entrambi destinati alla titolarità. Il senegalese è insidiato però da Vecino, autore del gol del pareggio contro la Juve. Ci sono due maglie per tre calciatori: Dele-Bashiru potrebbe partire a sinistra, oggi però è stato testato leggermente più largo Dia con Vecino schierato alle spalle del Taty. Ogni soluzione è possibile, i ragionamenti sono aumentati a causa delle defezioni improvvise. A destra ristabilito Isaksen, si contende la corsia destra con Pedro e lo stesso Marusic (in caso di formazione più coperta come nelle ultime due trasferte). Anche qui la decisione verrà presa solo in extremis".