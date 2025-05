Tuttosport - In casa Inter sono convinti che sia la serata decisiva: c’è molta fiducia nel Parma di Chivu

Ultime notizie - Come si legge sulle pagine di Tuttosport c'è grande fiducia nel Parma di Chivu ad Appiano Gentile dove credono che stasera possa essere la giusta serata per il sorpasso sul Napoli:

"La sensazione è che un po’ tutti ad Appiano siano intimamente convinti che questa possa essere la serata decisiva, perché il Parma di Cristian Chivu (ex amatissimo, che all’Inter ha vinto tutto da giocatore e ottenuto grandi risultati con la Primavera) in casa ha già saputo battere Bologna e Juventus e ha rimontato due gol proprio all’Inter (dallo 0-2 di fine primo tempo al 2-2 finale). Difficile pensare che il Napoli, in caso di vittoria in Emilia, possa sbagliare un’altra gara in casa, anche se pure in questo caso occorrerà attendere gli incastri della serata perché il Cagliari potrebbe anche essere costretto a fare punti all’ultima giornata per evitare un’incredibile retrocessione".