Infortunio McTominay, la frase di Conte a microfoni spenti dice tutto

Ultimissime Parma-Napoli, problema fisico per Scott McTominay in questa settimana delicata e decisiva. Ne parla anche il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

Ultimissime Parma-Napoli, problemi per McTominay

Ecco quanto si legge esattamente:

Il comandante Antonio stavolta fa i conti con un leggero affaticamento muscolare di McTominay, ma neanche immagina di fare a meno del centrocampista che in qualche modo gli ha cambiato la stagione. Scott gioca anche con una sola gamba («zoppo» dice a microfoni spenti) e l’eco immaginario della sua voce arriva ovunque.

Tradotto: ci sarà per Parma-Napoli. Anche se dovrà nel caso stringere i denti.