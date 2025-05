Corbo: "Che mercato farà il Napoli? Acquisto costosi per risultati immediati o i nuovi Kvara e Osimhen?"

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica, tramite l'editoriale di Antonio Corbo, fa il punto della situazione in merito al futuro di Antonio Conte:

"Così maturo da agosto ritroverà nei muscoli, negli obiettivi, negli entusiasmi freschezza e integrità del girone di andata? È questo il tema di fondo per Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, presenti Andrea Chiavelli e Giovanni Manna. Quale piano industriale scegliere al di là delle previste tendenze. Si misurano due uomini e due idee di calcio. Acquisti onerosi per risultati immediati o mercato per garantire salubrità ai bilanci e longevità tecnica?



Usato sicuro ma senza domani o ricerca dei nuovi Kvara e Osimhen? Oggi o domenica prossima, che il tempo passi in fretta. Che si decida presto. Che i due protagonisti vadano al confronto. Non allo scontro. Che si dicano la verità. In un referendum virtuale anche la città è pronta a votare. Sì alla conferma di Conte, no che a De Laurentiis lo sfili proprio la Juve".