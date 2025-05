Tifosi del Napoli a Parma senza biglietto? Il Mattino: ecco il piano sicurezza del questore

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino racconta quella che è la preoccupazione al Tardini per Parma-Napoli:

"L'allerta principale riguarda il possibile arrivo (annunciato in qualche chat) anche di tifosi che pur senza biglietto, vogliono vivere l'atmosfera dello scudetto a Parma. Le scene di Lecce sono un monito: solo che lì il guaio era stato fatto prima, quando sono stati stampati biglietti che poi sono stati annullati. Stavolta, tutto è filato come doveva essere: a nessuno dei 700 tifosi residenti in Campania che tra aprile e maggio avevano stipulato la fidelity del Parma, è stato concesso di acquistare il tagliando: stavolta il portale ha bloccato l'acquisto. Un bel colpo di genio, ma all'Osservatorio hanno notato l'incredibile boom di tessere del tifoso del Parma in Campania. E hanno deciso di vietare l'acquisto a coloro che l'avevano sottoscritta dal primo aprile in poi.

Sarà un Tardini blindato, in questura durante il tavolo tecnico di ieri, il questore Maurizio Di Domenico ha ammesso le preoccupazioni per l'evento: «Allargheremo l'area riservata, anche mettendo delle barriere che di solito non vengono messe per evitare che possano arrivare ai gate tifosi senza biglietto. E per scongiurare eventuali sfondamenti dei cancelli. Si tratta comunque di un sistema già rodato a cui offriremo il massimo impegno».

[...] Un piano rigoroso, che prevede la mobilitazione di almeno 600 forze dell'ordine. In ogni caso, anche nel centro della città emiliana ci saranno presidi di polizia fin dalle prime ore della mattina, proprio per scongiurare scontri. Preoccupazioni anche per il dopo-gara. Verrà predisposto un cordone di agenti per evitare l'invasione di campo a fine gara in caso di vittoria dello scudetto".