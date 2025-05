Calciomercato Napoli, De Bruyne: "Futuro? Ho parlato con dei club: voglio continuare a giocare ad alti livelli. La decisione dipende anche dalla mia famiglia"

Calciomercato Napoli - Kevin De Bruyne ha parlato del suo futuro al termine della gara persa dal Manchester City contro il Crystal Palace che si è aggiudicato la FA Cup. Il belga lascerà a parametro zero la squadra allenata da Pep Guardiola e, tra le squadre interessate, c'è anche il Napoli che vorrebbe puntare proprio su De Bruyne per la prossima stagione che vedrà gli azzurri tornare nuovamente a partecipare alla Champions League.

Interpellato sul suo futuro Kevin De Bruyne ha così risposto:

"Voglio continuare a giocare a calcio a buoni livelli. Futuro in Inghilterra? Non lo so, dipende. Ho una famiglia, ho dei figli piccoli, devo prendere una decisione che sia adatta a tutti, non solo a me. Quando avevo 20 anni potevo prendere decisioni facilmente per me stesso, adesso è più difficile. Ho già parlato con altri club. Saprete la mia decisione non appena sarò pronto".