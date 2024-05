Gazzetta annuncia: nella testa di De Laurentiis c’è Pioli in pole per il Napoli da ricostruire

Ultime notizie SSC Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis lo scorso anno affermò «Questa squadra può allenarla chiunque…». No, non è così. Il calcio è programmazione, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

De Laurentiis programma il Napoli con Pioli

Arrivare con le idee confuse e puntare su un allenatore fuori dal giro internazionale da un po’ si è rivelato un azzardo che il Napoli ha pagato a caro prezzo: