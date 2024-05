CorSport - Gasperini-Napoli, l'apertura è reciproca: il tecnico è in cima alle preferenze di De Laurentiis

Gian Piero Gasperini è il candidato numero uno per la panchina del Napoli. Ieri il presidente De Laurentiis ha dichiarato proprio sul tecnico dell'Atalanta: "Vedo sempre le partite dell’Atalanta con grande interesse perché ha un bravissimo allenatore, degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante". L'edizione odierna del Corriere dello Sport aggiunge un altro dettaglio in merito al corteggiamento del Napoli verso Gasperini.

Napoli - Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport sul futuro di Gian Piero Gasperini:

"Il Gasp è in cima ai pensieri del club per il futuro da un po’, e l’apertura è reciproca, ma per forza di cose la situazione non potrà essere approfondita prima della conclusione di una stagione che per l’Atalanta è vivissima. Dal punto di vista contrattuale, giusto per completezza, è legato alla Dea fino al 2025, cioè per un’altra stagione, e ha un ingaggio da 4 milioni".