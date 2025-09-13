Conte ha provato Hojlund in allenamento! Repubblica: sarà gettato subito nella mischia a Firenze

Ultime notizie Napoli. In vista della partita di stasera tra Fiorentina e Napoli, oggi il quotidiano La Repubblica anticipa le scelte di formazione di Antonio Conte in attacco punterà ancora su Lorenzo Lucca dal primo minuto.
Tutti però non vedono l'ora di vedere in campo anche il nuovo arrivato Rasmus Hojlund, che secondo Repubblica sarà gettato subito nella mischia, seppur a partita in corso.
"Conte lo ha provato tanto nel corso della rifinitura. La logica dice ancora Lucca leggermente favorito, ma il danese è una tentazione forte"