Cagni: "Hojlund o Lucca? Devi avere contatto coi giocatori, la strategia è di Conte"

Ultime calcio Napoli - Gigi Cagni ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà:

"Possibile che non c'è uno Yamal in Italia? C'è sicuramente, ma sono gli allenatori dei settori giovanili che non li fanno venire fuori. Non vinci col sistema di gioco, non c'entra nulla. Il problema è chi ha esaltato il tiki taka e messo in primis il sistema di gioco. A certi personaggi, alla tv, convenivano certi discorsi e non pensavano al calcio italiano. Non abbiamo più giocatori, la Nazionale è questa. E tecnicamente devo sentire che Israele è più forte di me? Non è possibile. Il mio calcio vedeva giocatori che uscivano continuamente dalla B e dalla C e poi salivano in Serie A. Ho visto la partita con Israele ma soffrivo".

"Devi avere contatto coi giocatori per capire, e vedere che strategie ha il tecnico".