Cagni: "Hojlund o Lucca? Devi avere contatto coi giocatori, la strategia è di Conte"

Le Interviste  
Cagni: Hojlund o Lucca? Devi avere contatto coi giocatori, la strategia è di Conte

Ultime calcio Napoli - Gigi Cagni ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà:

"Possibile che non c'è uno Yamal in Italia? C'è sicuramente, ma sono gli allenatori dei settori giovanili che non li fanno venire fuori. Non vinci col sistema di gioco, non c'entra nulla. Il problema è chi ha esaltato il tiki taka e messo in primis il sistema di gioco. A certi personaggi, alla tv, convenivano certi discorsi e non pensavano al calcio italiano. Non abbiamo più giocatori, la Nazionale è questa. E tecnicamente devo sentire che Israele è più forte di me? Non è possibile. Il mio calcio vedeva giocatori che uscivano continuamente dalla B e dalla C e poi salivano in Serie A. Ho visto la partita con Israele ma soffrivo". 

Serie A, nel Napoli giocherà Hojlund o Lucca?
"Devi avere contatto coi giocatori per capire, e vedere che strategie ha il tecnico".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top