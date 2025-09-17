De Laurentiis il 2 ottobre davanti al Gup di Roma, udienza preliminare del procedimento che lo vede indagato per falso in bilancio

Ultime notizie SSC Napoli - Si terrà il 2 ottobre davanti al Gup di Roma l’udienza preliminare del procedimento che vede indagato per falso in bilancio per le annate 2019, 2020 e 2021 il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, scrive Tuttosport.

Al centro dell’indagine "presunte plusvalenze fittizie, la compravendita dalla Roma di Manolas e l’acquisto di Osimhen dal Lille, con l’inserimento nell’affare di tre giovani (Manzi, Palmieri e Ligi Liguori) e Karnezis. La richiesta di processo è anche per la SSC Napoli e per Andrea Chiavelli, braccio destro del presidente".