L'aquila di Armani diventa azzurra, che stile straordinario! Tifosi impazziti per la nuova collezione EA7-SSC Napoli

Emporio Armani firma le divise formali ufficiali che i giocatori, i componenti dello staff e i manager della SSC Napoli indosseranno fuori dal campo, per tutta la stagione calcistica 2025/26. La collaborazione quinquennale debutterà il 17 settembre, alla vigilia dell’esordio europeo a Manchester, e accompagnerà i Campioni d’Italia in viaggio e nelle occasioni formali in occasione di tutte le gare della stagione. Questa nuova collaborazione con Emporio Armani si aggiunge e completa la partnership già in corso con EA7, sponsor tecnico della squadra per il quinto anno consecutivo. Il guardaroba Emporio Armani unisce comfort e stile, eleganza e dinamicità, facendo leva su un forte spirito di sintesi. Si compone di abiti, anche formali con cravatta, t-shirt e pullover dal taglio essenziale, pratico, e comprende anche zaini, beauty case e trolley. Il classico colore blu navy dei capi viene arricchito con patch in pelle e ricami che celebrano il colore azzurro della squadra. La partnership tra Emporio Armani e SSC Napoli diventa espressione di identità, confermando il legame tra le due eccellenze italiane.

Tifosi letteralmente impazziti sui social per questo nuovo straordinario stile, per la prima volta l'aquila di Armani diventa azzurra e si adatta alle esigenze del club. Guarda tutte le foto: