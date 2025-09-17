Donnarumma: "Conosco molto bene Conte e il Napoli, darò indicazioni ai miei compagni su Politano e Di Lorenzo"

Gianluigi Donnarumma, nuovo portiere del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa:

Ovviamente sei stato fantastico in Champions League l'anno scorso. Questa squadra ha vinto qualche anno fa.

"Sicuro vogliamo arrivare in fondo in Champions, è uno dei nostri obiettivi e dobbiamo sempre sognare in grande. Ma farlo con umiltà ed è la cosa più importante. Domani sarà una partita difficile, la prima è sempre la più complicata. Giocheremo contro una grande squadra, conosco molto bene il Napoli, la città e Conte. Alcuni miei compagni di Nazionale. So che affronteremo una grande squadra e sarà molto difficile per noi e lo dirò anche nello spogliatoio!

Prima dell'estate sapevo che il City era molto interessato a me, poi i rapporti si sono rafforzati dopo il Mondiale per Club. E ho saputo che il mister forzava per il mio arrivo qua, tutti mi volevano e quello mi ha dato un grande orgoglio e dimostrazione d'affetto. Veramente non ho esitato ad accettare e venire qui con gioia ed entusiasmo. Spero vivamente di dare tutto me stesso per il City e per questi colori, perché è un club storico che vuole vincere. Nella sua storia ha sempre vinto e ha sempre cercato di vincere, sono qui per questo e darò il massimo per portare in alto questi colori".

Cosa dirai nello spogliatoio, come si affronta il Napoli?

"Le difficoltà? So come la prepara il mister, so come lavora Conte e so che sarà dura. Dura a difendere e ad attaccare, sarà molto complicato perché difendono bene e lavorano bene in difesa e in attacco adesso coi nuovi giocatori. Che sono molto forti, arrivano dalla Premier League e quindi sanno come affrontare il City. Sarà molto complicato e difficile, dobbiamo stare attenti. Conosco i miei compagni di nazionale, darò indicazioni ai miei difensori su Politano e Di Lorenzo che conosco bene. Ho un gran rapporto con DiLo, ci sentiamo sempre. Sarà una partita difficile e molto complicata, verrano qui per fare una grande gara e dovremo stare attenti in tutte le situazioni".

Domanda CalcioNapoli24: Dove può arrivare il Napoli in Champions League?

"Per me il Napoli ha una grandissima squadra, si è visto nelle primissime gare. Sicuramente può arrivare molto lontano in Champions e me lo auguro perché sono molto legato al Napoli e alla città. Anche io sono molto scaramanticom ma spero arrivi in fondo ma non dico quanto!".