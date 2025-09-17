PSG-Atalanta, scontri alla vigilia tra tifosi: arrestati 19 ultras bergamaschi

Scontri tra ultras del PSG ed Atalanta nella serata di ieri a Parigi. Lo riportano sia la Gazzetta dello Sport che Le Parisien che danno. notizia di ben 19 ultras orobici arrestati per violenza con armi e danneggiamento. Ecco cosa si legge in particolare su Gazzetta:

"Sul posto sono intervenuti gli agenti della Direzione dell’ordine pubblico e della viabilità (Dopc), che hanno arrestato 19 persone, sostenitori dell’Atalanta, per violenza, in alcuni casi con armi, e danneggiamento. La sfida tra Psg e Atalanta è in programma stasera alle 21 al Parco dei Principi".