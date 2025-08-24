Juanlu-Napoli, Almeyda fa chiarezza: "Ecco cosa mi sento di dire"

Calciomercato Napoli - Matias Almeyda, allenatore del Siviglia, in conferenza stampa ha risposto alla domanda sul futuro di Juanlu Sanchez che resta sempre un obiettivo caldo del Napoli. Ecco le dichiarazioni del tecnico argentino sul terzino destro:

“Essendo stato anch’io un calciatore, penso che quando ci sono voci oppure interessamenti di altre squadre sia normale che i giocatori ci pensino. Non voglio soffermarmi troppo sulla situazione. Credo nelle cose concrete e, fino a quando non c’è nulla di concreto, lui come gli altri sono calciatori del Siviglia. Si sta allenando normalmente, cerchiamo di dargli fiducia e di correggere gli errori”.