Repubblica - Lukaku fuori almeno 4 mesi, in arrivo Hojlund in prestito

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha perso Lukaku per infortunio e saranno almeno 4 i mesi di stop come conferma anche l'edizione di Repubblica che fa il punto della situazione sulle scelte di calciomercato del Napoli, pronto ad affondare per il colpo Hojlund.

Calciomercato Napoli: Hojlund il sostituto di Lukaku

Questo quanto raccontato dai colleghi di Repubblica sul colpo Hojlund Napoli:

Il bomber belga Romelu Lukaku mancherà per almeno 4 mesi e il Napoli sta cercando di sostituirlo sul mercato con Rasmus Hojlund, in arrivo in prestito con obbligo di riscatto dal Manchester United. Ma Lucca non ha sfigurato contro il Sassuolo nel ruolo di apripista, favorendo gli inserimenti micidiali di McTominay: già MVP nello scorso campionato e subito protagonista con il gol di testa che ha sbloccato la partita e la traversa colpita nel recupero del primo tempo. Conte ha spostato lo scozzese sulla sinistra e gli ha concesso la stessa libertà d’azione di cui gode De Bruyne, grazie al lavoro in copertura di Anguissa e Lobotka. Le due stelle azzurre parlano lo stesso linguaggio tecnico e hanno dato l’immediata impressione di poter essere dominanti in attacco, aiutando comunque ai compagni nei ripiegamenti.
 

