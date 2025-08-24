Sportmediaset: Napoli-Hojlund, ballano 10 milioni! La trattativa continua, il Milan è out

Calcio Mercato  
HojlundHojlund

Calciomercato Napoli, ultime notizie su Hojlund

Calciomercato Napoli, nuovi aggiornamenti da Sportmediaset sulla trattativa in corso per Rasmus Hojlund! Ecco quanto riportato dal giornalista Orazio Accomando:

Napoli-Hojlund si va avanti. Al momento ballano circa 10 milioni di euro tra domanda e offerta. Il Napoli arriva a 5 milioni di prestito e 35 milioni di obbligo di riscatto. Il Manchester United chiede 45 milioni per il riscatto, ma si tratta con fiducia, con gli azzurri che sono a lavoro per trovare l'accordo con l'attaccante. Il Milan non si è rifatto avanti, solo Napoli al momento per il danese.

