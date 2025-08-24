Elmas vuole solo il Napoli! CorSport: dribbla offerte e proposte, ecco cosa manca per l'accordo con il Lipsia

Calcio Mercato  
Elmas vuole solo il Napoli! CorSport: dribbla offerte e proposte, ecco cosa manca per l'accordo con il Lipsia

Calciomercato SSC Napoli - In casa Napoli c'è il capitolo Elmas, come racconta il Corriere dello Sport.

“Scalpita per tornare dove è stato benissimo e ha vinto uno scudetto da protagonista. Un jolly, un giocatore duttile che il Napoli ha (ri)scelto un anno e otto mesi dopo averlo venduto al Lipsia per quasi 25 milioni. Elmas vuole il bis, dribbla offerte e proposte, e attende che i due club sblocchino l'operazione: la distanza è economica, relativa alle cifre e ai contorni del diritto di riscatto”

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo GenoaGenoaCL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecceEL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo AtalantaAtalantaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo InterInter

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo JuventusJuventus

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo PisaPisa

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo MilanMilanR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo BolognaBolognaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top