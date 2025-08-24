Elmas vuole solo il Napoli! CorSport: dribbla offerte e proposte, ecco cosa manca per l'accordo con il Lipsia

Calciomercato SSC Napoli - In casa Napoli c'è il capitolo Elmas, come racconta il Corriere dello Sport.

“Scalpita per tornare dove è stato benissimo e ha vinto uno scudetto da protagonista. Un jolly, un giocatore duttile che il Napoli ha (ri)scelto un anno e otto mesi dopo averlo venduto al Lipsia per quasi 25 milioni. Elmas vuole il bis, dribbla offerte e proposte, e attende che i due club sblocchino l'operazione: la distanza è economica, relativa alle cifre e ai contorni del diritto di riscatto”