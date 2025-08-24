Koulibaly: "Spero che il Napoli vinca di nuovo! Voglio dire questa cosa a Beukema e De Bruyne"

Le Interviste  
Koulibaly: Spero che il Napoli vinca di nuovo! Voglio dire questa cosa a Beukema e De Bruyne

Kalidou Koulibaly ha parlato in esclusiva a gianlucadimarzio.com. Ecco le dichiarazioni rilasciate dall'ex difensore del Napoli ora agli arabi dell' Al Hilal:

"Il Napoli può ripetersi? Speriamo bene, io lo spero per loro. Parliamo di un grande club con una storia importante che negli ultimi anni ha già vinto due Scudetti. Sarebbe bello se vincessero il terzo, anzi il quinto (ride ndr). Il club e i tifosi ne hanno bisogno e sopratutto questi ultimi lo meritano. Il Napoli è un club che tengo nel cuore, faccio sempre il tifo per loro.

Se mi aspettavo questa crescita doipo le cessioni del 2023? Sorpreso no perché avevamo già messo le basi. E quelli che sono rimasti hanno fatto il loro lavoro, ripetendosi poi l’anno scorso. Conte e il suo staff hanno fatto un grande lavoro così come la società che è sempre stata presente. Poi se hai giocatori importanti come Lukaku, Anguissa e di Lorenzo, percepisci ancora che possano fare la differenza. Sono contento per loro, speriamo che lo facciano di nuovo. Una griglia di partenza dal primo al quarto posto? Non lo so, io voglio solo il Napoli al primo posto

De Bruyne? Sono contento che ha firmato a Napoli. È un top player che ha una grande squadra alle spalle. Gli auguro tante belle cose e che faccia sognare i napoletani. Beukema? Per un difensore è sempre molto difficile quando arrivi in Italia. Lui ora deve continuare come a Bologna, dimostrando le sue qualità come difendere bene e giocare con il cuore. Se ascolterà Conte può far molto bene a Napoli.

Il ricordo più bello? Il gol alla Juve a Torino fu il top. Ma ho tantissimi buoni ricordi di Napoli dove sono nati i miei due figli. Napoli è sempre nel mio cuore. Non vedo l’ora di tornare in città, i napoletani mi mancano tanto”.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo GenoaGenoaCL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecceEL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo AtalantaAtalantaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo InterInter

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo JuventusJuventus

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo PisaPisa

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo MilanMilanR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo BolognaBolognaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top