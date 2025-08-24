Il Napoli gioca col falso nueve! CdM: Conte ha inventato una nuova manovra in poche ore

Ultime notizie Napoli. Oggi sul Corriere del Mezzogiorno analizza il match di ieri sera tra Sassuolo e Napoli, vinto 0-2 dagli azzurri con i gol di McTominay e De Bruyne. In particolare ci si sofferma sul cambio modulo operato da Antonio Conte:

Lo schieramento di Conte ha fatto rutilare una giostra che ha dato l’impressione di giocare col falso nueve (talvolta De Bruyne, talvolta McTominay). È stata inventata in poche ore una nuova manovra. Un centrocampo perfettamente registrato, Conte lo aveva detto che non ci sarebbero stati problemi.

Da notare, nei primi venti minuti, una sorta di prova d’orchestra: il Napoli suona come in una jam session, si improvvisa sul meglio dell’anno scorso, si gioca veloci e a memoria.

