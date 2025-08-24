Chukwuemeka-Napoli, ipotesi sfumata! Moretto: "Nessun passo avanti, si è trovato un'altra squadra"

Calcio Mercato  
Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: il giornalista MatteoÂ MorettoÂ fa il punto sulle strategie del Napoli e su tutte le trattative in corso.

Chukwuemeka non andrÃ  al Napoli. Ãˆ vero che negli ultimi giorni il Napoli aveva sondato diversi centrocampisti, offrendo anche 20 milioni per Diouf, ma dopo l'infortunio di Lukaku i piani del Napoli sono cambiati.Â Chukwuemeka era un'idea per il Napoli, ma il club azzurro non aveva mosso passi concreti per lui. Nelle ultime ore il calciatore ha trovato un accordo con il Borussia Dortmund.

