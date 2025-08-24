Pedullà: "Allegri continua a spingere per Vlahovic. Proposto ai rossoneri di nuovo Arokodare"

Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube ha parlato di Vlahovic e Arokodare:

"Allegri spinge da inizio giugno, come anticipato, per Dusan Vlahovic (esattamente come vorrebbe Rabiot a centrocampo) e questo è il momento di agire oppure no. Ieri la nostra esclusiva su Harder e l’offerta presentata due giorni prima (27 milioni bonus compresi allo Sporting CP). L’agente chiede al Milan di decidere perché il Milan ha la priorità rispetto ad altri club. Ma occhio al solito intermediario di fiducia che nelle ultime ore ha riproposto Tolu Arokodare di proprietà del Genk".