Pedullà: "Allegri continua a spingere per Vlahovic. Proposto ai rossoneri di nuovo Arokodare"

Calcio Mercato  
Pedullà: Allegri continua a spingere per Vlahovic. Proposto ai rossoneri di nuovo Arokodare

Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube ha parlato di Vlahovic e Arokodare:

"Allegri spinge da inizio giugno, come anticipato, per Dusan Vlahovic (esattamente come vorrebbe Rabiot a centrocampo) e questo è il momento di agire oppure no. Ieri la nostra esclusiva su Harder e l’offerta presentata due giorni prima (27 milioni bonus compresi allo Sporting CP). L’agente chiede al Milan di decidere perché il Milan ha la priorità rispetto ad altri club. Ma occhio al solito intermediario di fiducia che nelle ultime ore ha riproposto Tolu Arokodare di proprietà del Genk".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo GenoaGenoaCL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecceEL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo AtalantaAtalantaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo InterInter

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo JuventusJuventus

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo PisaPisa

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo MilanMilanR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo BolognaBolognaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top