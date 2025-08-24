Torino, Baroni: "Mi aspetto molto da Ngonge. Simeone? Lo utilizzerò così"

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

"In attacco posso contare su Zapata, che ha ricordato come un centravanti debba arrivare in doppia cifra, e lavoro perché i miei attaccanti siano messi nelle condizioni di segnare: domani potrebbe valere il principio del 60-30, con Adams e Simeone pronti a dividersi minuti. Su Adams non ci sono trattative, è un giocatore importante. Ngonge ha cercato questa opportunità e da lui mi aspetto molto, ha qualità e motivazioni".