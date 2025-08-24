Condò: "È la regola aurea del calcio: McTominay attaccante sempre meno travestito"

Sassuolo-Napoli 0-2, all'indomani del match vinto dagli azzurri in trasferta al Mapei Stadium, ecco il commento del giornalista Paolo Condò sul Corriere della Sera:

Nel pomeriggio il Napoli era ripartito di slancio grazie ai gol dei suoi due mvp: McTominay per la stagione passata, De Bruyne per il mercato. Alla base dell’uno-due che ha sopraffatto la resistenza del Sassuolo ci sono regole auree del calcio: quella che avvicina alla porta il giocatore che mostra senso del gol, e McTominay è un attaccante sempre meno travestito, anche partendo dalla corsia sinistra, e quella che bisogna indirizzare in porta ogni pallone, comprese le punizioni che vorrebbero essere cross. Qualcosa può sempre succedere.