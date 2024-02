CorSport sta con Calzona: ha ragione quando dice che il problema è mentale. Avete visto le prestazioni di 5 azzurri ieri?

Nel pari tra Cagliari e Napoli, l'edizione odierna del Corriere dello Sport dà ragione alla tesi del nuovo allenatore Francesco Calzona. Il quotidiano conferma come i problemi della squadra siano solo ed esclusivamente mentali e non di altra natura:

"Al netto di questo prodigio dell’esperienza, che fa del Cagliari sul suo campo il più ostico degli avversari per chiunque, il Napoli non ha ancora la testa del Napoli. La diagnosi del suo nuovo terapista, chiamato al capezzale dei campioni malati dopo i due flop di Garcia e Mazzarri, trova nel pareggio del Sant’Elia una conferma.

È proprio, come dice Calzona, una questione di testa. Lo testimoniano le prestazioni sottotono di giocatori chiave, ancorché agonisticamente in salute, come Kvara, Lobotka, Anguissa, Zielinski, e lo stesso Osimhen".