De Laurentiis negli spogliatoi dopo Napoli-Roma, ha mandato un messaggio: il retroscena

Notizie Napoli calcio. Non basta un Napoli volenteroso per battere la Roma al Maradona e rilanciarsi in classifica: finisce 2-2, con gli azzurri che prima la ribaltano e poi nel finale subiscono il pareggio di Abraham con l'ennesimo errore difensivo.

Napoli-Roma, retroscena De Laurentiis

La prestazione del Napoli è comunque piaciuta al presidente De Laurentiis che al termine della gara si è complimentato con gli azzurri. Ecco quanto scritto in merito da Il Mattino:

La squadra si è meritata i complimenti di De Laurentiis: il patron è sceso negli spogliatoi del Maradona a fine partita, riconoscendo l'impegno al gruppo. Certo, è mancata la vittoria. Ma il patron ha apprezzato comunque la prestazione ed ha comunicato la fine del ritiro ad horas.