Mertens è di nuovo a Napoli! Week end a Ischia, che esultanza in spiaggia al gol di Osimhen | FOTO CN24

Dries Mertens è tornato a Napoli, di nuovo! L'attaccante belga del Galatasaray dopo aver giocato e vinto il 26 aprile contro l'Adana Demirspor, è tornato a Napoli nel week end per dirigersi poi subito sull'isola di Ischia. L'ex bomber del Napoli è approdato ieri mattina alle 13.00 sull’ isola d’Ischia per trascorrere qualche giorno in totale relax con la moglie Kat Kerkhofs e il figlio Ciro Romeo.

Nel pomeriggio il belga si è diretto alla Spiaggia dei Maronti, dove con alcuni amici ha anche seguito la sfida tra Napoli e Roma esultando al gol del 2-1 di Osimhen, reso poi vano dalla rete di Abraham. Clicca su foto allegate per vedere, si ringrazia Tony Scotto per le immagini: