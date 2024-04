Il Mattino - De Laurentiis sognava di confermare Calzona anche per l'anno prossimo: il retroscena

Calciomercato Napoli. Sono giorni caldi per il futuro del Napoli: il patron De Laurentiis continua a trattare su più tavoli per individuare il futuro allenatore azzurro.

Intanto l'edizione odierna de Il Mattino ha riportato un importante retroscena sul rapporto tra Calzona e De Laurentiis:

L'annuncio arriverà solo a fine campionato, anche per rispetto per Ciccio Calzona: sognava di tenerlo con sé anche il prossimo anno. Perché era certo di poter acciuffare per i capelli il posto in Champions. Così, dopo questo flop anche sotto il profilo della gestione dello spogliatoio, non può certo tenerlo.