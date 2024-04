"Voglio emozionarmi", la rivelazione di Conte ad un amico: le richieste del tecnico sono cambiate

Notizie Napoli calcio. Antonio Conte è cambiato, ha detto a un amico: «Voglio emozionarmi». Non chiede più giocatori costosi. Lo scrive Franco Ordine su Il Giornale, parlando del futuro del tecnico italiano che è stato accostato a Napoli e Milan nelle ultime settimane.

Ecco quanto scritto da Franco Ordine in merito al possibile arrivo di Conte sulla panchina rossonera:

"Uno strumentale “pregiudizio” alimentato, per certi versi, anche da una narrazione ostile. Quale? Beh, quella secondo cui Conte vorrebbe preparare una lista onerosa di acquisti. E ancora: quella secondo cui al primo mancato risultato rivolgerebbe al club la responsabilità mentre si iscriverebbe soltanto i meriti in caso di successo. Sono luoghi comuni. Smentiti dallo stesso interessato che qualche tempo fa ha riferito a un amico la sua autentica linea guida («ho bisogno di emozionarmi») e il suo profondo rispetto per Stefano Pioli al quale spedì le congratulazioni per lo scudetto, tra i primi. Il pensiero di Antonio Conte, sul tema, è molto semplice: non chiede né contratti faraonici né “acquisti costosi”.