Moviola Napoli-Roma, Il Mattino boccia Sozza: Juan Jesus-Azmoun è un "colpetto", il VAR lo salva su Kvara

Notizie Napoli calcio. Napoli-Roma è terminata 2-2 ma non sono mancati gli episodi arbitrali nella gara del Maradona.

L'edizione de Il Mattino ha "bocciato" l'operato dell'arbitro Sozza con un 5,5 in pagella, ecco gli episodi da moviola:

I ritmi blandi sono una manna. Episodio chiave al 56' quando Azmoun anticipa Jesus che lo colpisce. Con che entità? Poco gli interessa. Vede il "colpetto" e dà il rigore. Il primo giallo arriva dopo 75' (a Rrhamani) ma poteva tranquillamente risparmiarlo. Con Irrati in sala Var, impossibile che non venga chiamato per assegnare il rigore per il contatto tra Sanches e Kvara. Il tacco di Osimhen che tiene in gioco Abraham è solo roba da tv.