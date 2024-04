Napoli-Roma, paura nel post partita: diverse rapine segnalate all'esterno del Maradona

Notizie Napoli calcio. Dopo-partita di paura nella zona di Fuorigrotta. Terminato l'incontro di calcio tra Napoli e Roma diverse segnalazioni e richieste di aiuto sono giunte alle centrali operative delle forze dell'ordine per alcuni giovani che in sella ad almeno due scooter avrebbero messo a segno alcune rapine.

Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, nel mirino dei delinquenti passanti ma anche automobilisti, costretti a rallentare la marcia delle loro vetture a causa del caos mobilità ieri sera nella zona occidentale. Indagini in corso per cercare di dare un nome e un volto ai rapinatori (sarebbero tutti molto giovani) entrati in azione ieri sera nei dintorni del San Paolo.