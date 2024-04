Corbo incredulo: "Com'è stato possibile fare una cosa del genere?"

Antonio Corbo, giornalista, commenta tramite il suo consueto editoriale su Repubblica la prestazione difensiva del Napoli contro la Roma nella partita pareggiata 2-2 allo stadio Maradona. Eccone uno stralcio:

"L’infelice ripetersi di errori decisivi da parte di Juan Jesus quest’anno, nell’ambito di partite solo a tratti quasi sufficienti, riapre uno stucchevole dibattito. Sostituire il maestoso Kim con il discusso Natan o ricorrere allo sfortunatobrasiliano sono la perfida combinazione di uno stesso destino. Come è stato possibile in due costosi mercati non colmare la voragine al centro della difesa?".