CorrSera - Spunta il gesto di Kvaratskhelia per chiedere un contratto più alto al Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera fa il punto della situazione in merito a Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia dopo la sfida pareggiata 2-2 contro la Roma ieri pomeriggio allo stadio Maradona:

"Il calcio — insieme al pugilato e al baseball — è lo sport con più storie. Ieri si sono incrociate quelle di Renato Sanches e di Abraham per la Roma, calvario e resurrezione, mentre il Napoli ha già salutato il suo giocatore migliore (Osimhen) e deve decidere cosa fare con Kvara, che ha chiesto un contratto più alto sventolando l’interesse del Barça. A Napoli, un anno fa, si festeggiava lo scudetto e ora lo stadio contesta in silenzio per i primi 20’. Il calcio è un mondo a parte".