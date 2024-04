Meret: "Il ritiro non ha fatto la differenza, è stata la voglia di sacrificarsi! Abbiamo un obiettivo per le ultime quattro"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante il post-partita di Napoli-Roma, è intervenuto in mixed zone il portiere del Napoli Alex Meret, rilasciando alcune dichiarazioni.

“L’obiettivo è provare a vincerle tutte, sappiamo che abbiamo perso tante occasioni per strada ma vogliamo chiudere il campionato al meglio con questo tipo di prestazioni: se giochiamo così, e abbiamo fatto una partita importate, non ci può andare poi sempre male. Dobbiamo fornire prestazioni così per finire.

Come è andata in settimana e cosa ci ha detto il mister? Si è fatto sentire in maniera importante, la prestazione di Empoli era stata molto negativa. Abbiamo lavorato con più attenzione, volevamo una prestazione migliore ed è avvenuta: ancora una volta il risultato ci ha penalizzato, ma la prestazione c’è stata e dobbiamo offrirla ancora.

Il ritiro ha fatto bene? Siamo andati un giorno in più, non è quello che fa la differenza. A farla è la voglia di sacrificarsi che non sempre abbiamo messo in campo, così facendo si fanno le prestazioni a prescindere dal ritiro”