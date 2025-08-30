CorSport - Conte conferma i Fab Four dietro a Lucca per Napoli-Cagliari, un cambio rispetto a Sassuolo | GRAFICO

Rassegna Stampa  
LuccaLucca

Il Napoli si prepara all'esordio allo stadio Maradona per questa stagione. La seconda giornata si gioca davanti ai propri tifosi e occhio alle scelte di Conte per la formazione che scenderà in campo

Napoli - Il Napoli si prepara all'esordio allo stadio Maradona per questa stagione. La seconda giornata si gioca davanti ai propri tifosi e occhio alle scelte di Conte per la formazione per Napoli-Cagliari che scenderà in campo.

Formazione Napoli-Cagliari: Conte punta su Lucca

Con Lukaku infortunato è tutto nelle mani di Lorenzo Lucca in avanti e Antonio Conte alle sue spalle spinge ancora per i Fab Four come scrive il Corriere dello Sport:

Alex Meret parte ancora in vantaggio rispetto a Vanja Milinkovic-Savic, in questo testa a testa per la porta che ieri anche Conte, sorridendo, ha stuzzicato con ironia nel corso della conferenza di presentazione della partita contro il Cagliari, seminando un po’ di dubbi e curiosità. Ci sta. E ci sta che a cominciare dal primo minuto contro la squadra che il 23 maggio ha partecipato alla passerella decisiva per lo scudetto sia proprio il portiere che all’epoca era in campo. Oggi come allora, verrebbe da dire.

Per Meret sarà la seconda consecutiva da titolare, considerando che anche una settimana fa al Mapei contro il Sassuolo era toccato a lui il compito di mettere le manone sul debutto in campionato. L’altra certezza è che Conte insisterà sulla formula con i Fab Four di centrocampo: confermati dall’inizio tutti insieme Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay in una sorta di 4-3-3 flessibile o 4-1-4-1, tanto per dare una formula numerica a un sistema molto plastico e imperniato sulle rotazioni e gli scambi, dove McT partirà largo a sinistra. A destra, a tutta fascia, ancora Politano, fondamentale nelle due fasi e nel passaggio alla difesa a cinque quando la partita lo richiede.

La novità, l’unica rispetto all’esordio di Reggio Emilia, dovrebbe essere l’ingresso di Spinazzola nella formazione iniziale al posto di Olivera, nella casella di sinistra della linea difensiva a quattro di partenza. Confermato Juan Jesus al fianco di Rrahmani, con Buongiorno (in ripresa) e Beukema in panchina. A recitare da centravanti, ovviamente, Lucca.  

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
FOTO ALLEGATE
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top