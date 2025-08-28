Romano: "Hojlund-Napoli, here we go! Operazione fatta tra i club e il giocatore, ecco quando si sblocca"

Calciomercato Napoli - Il Napoli è pronto a chiudere e ufficializzare l'acquisto di Rasmus Hojlund! Il noto giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano fa il suo annuncio svelando tutti i dettagli della trattativa.

Questo quanto rivelato sul suo canale YouTube da Fabrizio Romano su Hojlund-Napoli:

"Hojlund Napoli resta un discorso al traguardo, voglio prendermi la responsabilità e tranquillizzare i tifosi del Napoli. Quando dico here we go è perché per quanto vi posso dire io tramite le mie notizie vuol dire che ci siamo. L’operazione è fatta! Sia tra Napoli e Manchester United che tra Hojlund e il Napoli.

Quello che manca è il contratto, perché il contratto di Hojlund al Manchester United è differente di quello che avrà Hojlund al Napoli e bisognerà accordarsi su questo. Lasciamo lavorare tutte le parti per sistemare le cose, in particolare quelli lato giocatore. Ci sono tanti soldi in ballo e per questo c’è bisogno di un po’ di tempo in più. Il Napoli ha già promesso di pagare un obbligo di riscatto condizionato".