Romano: "Hojlund-Napoli, here we go! Operazione fatta tra i club e il giocatore, ecco quando si sblocca"

Calcio Mercato  
HojlundHojlund

Il Napoli è pronto a chiudere e ufficializzare l'acquisto di Rasmus Hojlund! Il noto giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano fa il suo annuncio svelando tutti i dettagli della trattativa

Calciomercato Napoli - Il Napoli è pronto a chiudere e ufficializzare l'acquisto di Rasmus Hojlund! Il noto giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano fa il suo annuncio svelando tutti i dettagli della trattativa.

Calciomercato: Hojlund-Napoli, here wo go di Romano

Questo quanto rivelato sul suo canale YouTube da Fabrizio Romano su Hojlund-Napoli:

"Hojlund Napoli resta un discorso al traguardo, voglio prendermi la responsabilità e tranquillizzare i tifosi del Napoli. Quando dico here we go è perché per quanto vi posso dire io tramite le mie notizie vuol dire che ci siamo. L’operazione è fatta! Sia tra Napoli e Manchester United che tra Hojlund e il Napoli.

Quello che manca è il contratto, perché il contratto di Hojlund al Manchester United è differente di quello che avrà Hojlund al Napoli e bisognerà accordarsi su questo. Lasciamo lavorare tutte le parti per sistemare le cose, in particolare quelli lato giocatore. Ci sono tanti soldi in ballo e per questo c’è bisogno di un po’ di tempo in più. Il Napoli ha già promesso di pagare un obbligo di riscatto condizionato".

Hojlund Napoli
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top